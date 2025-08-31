Ювентус переміг Маліновського і Ко завдяки бунтівнику, Торіно не зміг перепросити за 0:5
У неділю, 31 серпня, відбулися матчі 2-го туру Серії А. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Серія А, 2-й тур
Дженоа – Ювентус – 0:1
Гол: Влаховіч, 73
Торіно – Фіорентина – 0:0
Вболівальники Ювентуса розлюбили Душана Влаховіча за його відмову залишати клуб влітку. Але саме сербський форвард забиває вже у другому матчі поспіль на старті чемпіонату. Після голу у ворота Парми Влаховіч забив переможний м'яч у ворота Дженоа – причому він зробив це після виходу на заміну на 62-й хвилині. Ця подія сталася після розіграшу кутового: Душан замкнув головою передачу Костіча, вигравши дуель у Естігора.
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов на заміну на 65-й хвилині, але допомогти відігратися своїй команді так і не зміг.
Тифозі Торіно очікували від своєї команди реакції після розгрому від Інтера з рахунком 0:5 у дебютному турі, але її не сталося – "бики" другий матч поспіль не змогли навіть забити. Ба більше, саме "фіалки" були ближче до перемоги в цій зустрічі – до наставника Торо Марко Бароні є багато питань.