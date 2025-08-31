Серія А, 2-й тур

Дженоа – Ювентус – 0:1

Гол: Влаховіч, 73

Торіно – Фіорентина – 0:0

Вболівальники Ювентуса розлюбили Душана Влаховіча за його відмову залишати клуб влітку. Але саме сербський форвард забиває вже у другому матчі поспіль на старті чемпіонату. Після голу у ворота Парми Влаховіч забив переможний м'яч у ворота Дженоа – причому він зробив це після виходу на заміну на 62-й хвилині. Ця подія сталася після розіграшу кутового: Душан замкнув головою передачу Костіча, вигравши дуель у Естігора.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов на заміну на 65-й хвилині, але допомогти відігратися своїй команді так і не зміг.

Тифозі Торіно очікували від своєї команди реакції після розгрому від Інтера з рахунком 0:5 у дебютному турі, але її не сталося – "бики" другий матч поспіль не змогли навіть забити. Ба більше, саме "фіалки" були ближче до перемоги в цій зустрічі – до наставника Торо Марко Бароні є багато питань.