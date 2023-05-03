Серія А, 33 тур

Аталанта – Спеція – 3:2

Голи: Де Рон, 29, Дзаппакоста 48, Мурієль, 54 – Гаясі, 18, Бурабія, 54

Салернітана – Фіорентина – 3:3

Голи: Діа, 10, 59, 81 – Гонсалес, 36, Іконе, 71, Бірагі, 84

Сампдорія – Торіно – 0:2

Голи: Бонджорно, 31, Пеллегрі, 90+5

Ювентус – Лечче – 2:1

Голи: Паредес, 15, Влаховіч, 40 – Сіссей, 36 (п)

Новина про повернення штрафних очок негативно вплинула на Ювентус. За останні чотири матчі туринці набрали лише одне очко. Лечче на папері був саме тим суперником, з яким цю тенденцію було легко перервати. Вже на старті гри теорія отримала практичне підтвердження. Паредес метрів з 30-ти влучно пробив зі штрафного. Голкіпер погано виставив стінку й зайняв неправильну позицію, чим лише допоміг чемпіону світу відзначитися вперше у нинішньому сезоні й, відповідно, вперше у складі Ювентуса.

Герой фіналу ЧС-2006 вивів свою команду в Серію А – розбив легенду Мілана й повторив рекорд десятиліття

Не була б це команда Макса Аллегрі, якби не створила собі проблем. Даніло чому вирішив зіграти у волейбол в межах свого штрафного. Звісно, рефері призначив пенальті, а Сіссей з 11 метрів пробив точно. Проте дуже швидко Влаховіч знову вивів господарів вперед. Серб нарешті перервав свою "суху" серію в чемпіонаті, яка тривала майже 3 місяці (773 хвилини).

Аталанта ще не втратила шанси поборотися за путівку в Лігу чемпіонів. Тим паче, що в наступному турі прямі конкуренти точно втратять очки, адже гратимуть між собою. Ось лише бергамаскам потрібно своє не віддавати. Матч зі Спецію почався невдало – Гаясі скористався помилкою оборони й відкрив рахунок. За господарів відповів Де Рон, який забив розкішний гол з-за меж штрафного після розіграшу кутового. "Орлята" висновків не зробили, адже на старті другого тайму після подачі з кута поля пропустили ще двічі. Луїс Мурієль забив свій 100-й гол в Серії А.

Гойдалки у результатах можуть коштувати Фіорентині місця в єврокубках на наступний сезон. Підопічні Вінченцо Італьяно успішно виступають в Лізі конференцій, але в Серії А балансують в середині таблиці. Салернітана все ближча до того, аби залишитися в еліті ще на один сезон. Вкотре героєм став Булай Діа. Сенегалець оформив хет-трик, завдяки якому побив рекорд "гранатових". Ніколи гравець Салернітани не забивав так багато за сезон Серії А, як Діа (вже 15 голів). Відзначимо, що на перший гол Фіорентини асистував екс-захисник Шахтаря Додо. Бразилець з результативною дією другий матч поспіль.

Сампдорія просто чекає, коли вирок стане офіційним. Генуезці от-от вилетять в Серію Б. Це вже зрозуміли всі. Деян Станковіч хотів піти у відставку, але керівництво клубу вмовило допрацювати сезон. І справді – це однаково нічого б не змінило. На Луїджі Ферраріс зумів перемогти навіть вкрай нестабільний Торіно.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ