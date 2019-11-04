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Серія А: визначився найкращий гравець турніру у жовтні

22:36 165 Читать на русском
Серія А: визначився найкращий гравець турніру у жовтні
Чіро Іммобіле / Фото ФК Лаціо

Фанати чемпіонату Італії обрали свого фаворита за підсумками минулого місяця.

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле став найкращим гравцем Серії А у жовтні, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Мілан – Лаціо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У минулому місяці 29-річний нападник провів 5 матчів у турнірі та зумів відзначитись 8-ма голами. Забитий м'яч в останньому турі Серії А у ворота Мілана (2:1) став 100-м для Чіро у футболці Лаціо.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Іммобіле зіграв у 11-ти поєдинках, в якихві відзначився 13-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Італія Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Серія А
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