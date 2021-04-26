В Італії ухвалили нове правило, що забороняє місцевим клубам брати участь у турнірі, які не входять у сферу впливу FIGC, УЄФА і ФІФА, повідомляє La Repubblica.

Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення турніру

Потенційних порушників виключатимуть з італійських чемпіонатів, відповідно, і з Серії А. Нагадаємо, нещодавно Ювентус, Інтер та Мілан стали одними із 12 клубів-засновників Суперліги, але через високий тиск суспільства організатори скандального турніру вирішили призупинити проект.

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