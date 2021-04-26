Серія А виключатиме клуби за участь у сторонніх турнірах – в Італії перестрахувались на випадок відродження Суперліги
18:10 - Читать на русском
Федерація футболу Італії (FIGC) жорстко каратиме заколотників.
В Італії ухвалили нове правило, що забороняє місцевим клубам брати участь у турнірі, які не входять у сферу впливу FIGC, УЄФА і ФІФА, повідомляє La Repubblica.
Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення турніру
Потенційних порушників виключатимуть з італійських чемпіонатів, відповідно, і з Серії А. Нагадаємо, нещодавно Ювентус, Інтер та Мілан стали одними із 12 клубів-засновників Суперліги, але через високий тиск суспільства організатори скандального турніру вирішили призупинити проект.
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