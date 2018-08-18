Серія А відповіла на скандальну заяву президента Ла Ліги щодо сумнівних фінансів Інтера

Серія А засудила президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, який звинуватив італійські клуби в підриві трансферного ринку.

"Серія А здивована і засмучена заявою президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса. Його коментарі не підкріплені ніякими знаннями, але завдають шкоди репутації і ставлять під сумнів цілісність двох італійських клубів і Ліги.

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Серія A не може пасивно приймати коментарі, які засоби масової інформації використовують для дестабілізації нашого становища на міжнародній арені.

Клуби Серії А діють в рамках, встановлених усіма міжнародними правилами, тому Серія А переживає період великого оптимізму і ентузіазму.

З чотирма італійськими клубами, які виступлять у груповому етапі Ліги чемпіонів, ми впевнені, що знову знайдений дух і престиж Серії А не повинні лякати суперників, а скоріше мотивувати європейські клуби новими горизонтами конкуренції", – йдеться в заяві прес-служби Серії А.

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