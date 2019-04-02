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Серія А відмовилась від проведення матчів на Різдво

14:47 11 Читать на русском
Серія А відмовилась від проведення матчів на Різдво
Гравці Ювентуса колядують / Фото ФК Ювентус

Наступне Різдво гравці чемпіонату Італії зможуть повноцінно відсвяткувати у колі своїх близьких.

Боси чемпіонату Італії прийняли рішення скасувати проведення матчів на період Різдвяних свят, повідомляє Corriere della Sera.

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В організації визнали, що експеримент з введенням в Італії аналогу "Boxing Day" – провалився. В основному це пов'язано з двотижневою січневою паузою в чемпіонаті, яка виникла внаслідок цього нововведення.

Нагадаємо, наступний сезон Серії А (2019/20) стартує стартує 25 серпня.

Теги
Італія Серія А
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