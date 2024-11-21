У четвер, 21 листопада, Федерація футболу Італії ухвалила проєкт про впровадження спеціального трансферного вікна з 1 по 10 червня 2025 року. Як інформує Gazzetta dello Sport та інсайдер Фабріціо Романо, це було зроблено для того, щоб клуби змогли залучити нових гравців до клубного чемпіонату світу 2025 року в липні.

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Італія буде представлена на Клубному ЧС Інтером і Ювентусом. Однак додаткове трансферне вікно пошириться на всіх учасників Серії А. Раніше ФІФА оголосила, що впровадження таких додаткових трансферних вікон – внутрішня справа кожної футбольної асоціації.