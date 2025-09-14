Серія А: Удінезе вийшов на третє місце, Аталанта оформила першу перемогу
У неділю, 14 вересня, відбулися матчі 3-го туру Серії А. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Серія А, 3-й тур
Піза – Удінезе – 0:1
Гол: Браво, 14
Аталанта – Лечче – 4:1
Голи: Скальвіні, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевскі, 70 – Н'Дрі, 82
Після домашньої нічиєї з Вероною Удінезе здобув другу перемогу поспіль. Слідом за Інтером був обіграний новачок елітного дивізіону Піза. Єдиний гол був забитий на початку зустрічі Ікером Браво після декількох відскоків м'яча в штрафному майданчику Пізи. У команди Альберто Джилардіно були шанси зрівняти рахунок, але вона ними не скористалася.
Так Удінезе тимчасово вийшов на третє місце.
Аталанта під керівництвом Івана Юрича здобула першу перемогу в чемпіонаті – не пощастило Лечче. Екс-форвард "джаллороссі" Нікола Крстович забити не зміг, але двічі асистував своїм новим партнерам – спочатку Де Кетеларе, потім – Залевскі. Сам Залевскі також, крім голу, оформив гольову передачу. Однак героєм зустрічі став Де Кетеларе, який оформив дубль.