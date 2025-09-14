Серія А, 3-й тур

Піза – Удінезе – 0:1

Гол: Браво, 14

Аталанта – Лечче – 4:1

Голи: Скальвіні, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевскі, 70 – Н'Дрі, 82

Після домашньої нічиєї з Вероною Удінезе здобув другу перемогу поспіль. Слідом за Інтером був обіграний новачок елітного дивізіону Піза. Єдиний гол був забитий на початку зустрічі Ікером Браво після декількох відскоків м'яча в штрафному майданчику Пізи. У команди Альберто Джилардіно були шанси зрівняти рахунок, але вона ними не скористалася.

Так Удінезе тимчасово вийшов на третє місце.

Аталанта під керівництвом Івана Юрича здобула першу перемогу в чемпіонаті – не пощастило Лечче. Екс-форвард "джаллороссі" Нікола Крстович забити не зміг, але двічі асистував своїм новим партнерам – спочатку Де Кетеларе, потім – Залевскі. Сам Залевскі також, крім голу, оформив гольову передачу. Однак героєм зустрічі став Де Кетеларе, який оформив дубль.