Відбулись матчі чергового туру Серії А 2025/26. Позиції усіх команд у турнірній таблиці дізнайтеся з матеріалу "Футбол 24".

Четвертий тур Серії А розпочався матчем Лечче – Кальярі. Гості перемогли завдяки дублю Андреа Белотті та піднялись в зону Ліги Європи. Лечче – на останній позиції.

Белотті оформив дубль і приніс Кальярі вольову перемогу над Лечче

Наполі і Ювентус ідеально стартували в цьогорічній кампанії – в активі лідерів по 3 перемоги.

Кремонезе йде третім, Мілан і Рома Артема Довбика поступаються команді Джеймі Варді одним балом. А ось Інтер і Лаціо старт чемпіонату провалили – в обох команд по 3 очки.

Справи у Дженоа Руслана Маліновського йдуть ще гірше – у "грифонів" лише два пункти в активі. Таблицю разом з Лечче замикають Піза та Парма.