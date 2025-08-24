Відбулись матчі першого туру Серії А 2025/26. Позиції усіх команд у турнірній таблиці після старту першості дізнайтеся з матеріалу "Футбол 24".

Серія А стартувала у суботу, 23 серпня, 4 матчами. Наполі підтвердив звання чинного чемпіона, обігравши Сассуоло (2:0). В паралельній грі зафіксували єдину нічию цього ігрового дня між Дженоа та Лечче (0:0).

Рома обіграла Болонью в першому матчі при Гасперіні – класна гра конкурента Довбика, українцю дістались крихти

Рома Артема Довбика стартувала з перемоги над Болоньєю (1:0), хоча українець вийшов на поле на останні 15 хвилин. А от Мілан вирішив шокувати всіх, програвши Кремонезе (1:2) в дебютній грі Луки Модріча в Італії.

Додамо, що завтра відбудеться ще 4 гри чемпіонату: Кальярі – Фіорентина, Комо – Лаціо, Аталанта – Піза та Ювентус – Парма. А на понеділок заплановані матчі Удінезе – Верона та Інтер – Торіно.