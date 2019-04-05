toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Серія А розпочала розслідування з приводу расистського скандалу за участі Кіна

22:26 140 Читать на русском
Серія А розпочала розслідування з приводу расистського скандалу за участі Кіна
Мойзе Кін / AS

Суддя Херардо Мастрандеа наказав провести подальше розслідування щодо расистських вигуків на адресу гравців Ювентуса Мойзе Кіна та Блеза Матюйді.

Після ознайомлення з офіційною доповіддю рефері та федеральної прокуратури, спортивний суддя Серії А Херардо Мастрандеа заявив, що необхідно провести подальше розслідування, щоб визначити, коли на адресу гравців лунали расистські вигуки і яка група брала участь в цьому.

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

"Додаткові розслідування та нові елементи вимагаються компетентними органами. Необхідно визначити, в якій фазі гри гравці були мішенню расової дискримінації і якого розміру групи брали участь в цьому", – зазначив Мастрандеа, передає Goal.com.

Також Серія А покарала гравців за неспортивні дії в рамках минулого туру і Мойзе Кін також потрапив до цього списку. Нападник симулював порушення правил в матчі проти Кальярі і має заплатити 2 тисячі євро штрафу, як і Мілік з Наполі за симуляцію в грі проти Емполі.

Бонуччі розкритикували за слова на адресу Кіна в рамках расистського скандалу

Нагадаємо, форвард Ювентуса Мойзе Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі, на що фанати суперників почали ображати гравця на расистському підґрунті.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Серія А Мойзе Кін Мойзе Кін Расизм у футболі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
3
хв
Ювентус
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук