Серія А розпочала розслідування з приводу расистського скандалу за участі Кіна

Суддя Херардо Мастрандеа наказав провести подальше розслідування щодо расистських вигуків на адресу гравців Ювентуса Мойзе Кіна та Блеза Матюйді.

Після ознайомлення з офіційною доповіддю рефері та федеральної прокуратури, спортивний суддя Серії А Херардо Мастрандеа заявив, що необхідно провести подальше розслідування, щоб визначити, коли на адресу гравців лунали расистські вигуки і яка група брала участь в цьому.

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

"Додаткові розслідування та нові елементи вимагаються компетентними органами. Необхідно визначити, в якій фазі гри гравці були мішенню расової дискримінації і якого розміру групи брали участь в цьому", – зазначив Мастрандеа, передає Goal.com.

Також Серія А покарала гравців за неспортивні дії в рамках минулого туру і Мойзе Кін також потрапив до цього списку. Нападник симулював порушення правил в матчі проти Кальярі і має заплатити 2 тисячі євро штрафу, як і Мілік з Наполі за симуляцію в грі проти Емполі.

Бонуччі розкритикували за слова на адресу Кіна в рамках расистського скандалу

Нагадаємо, форвард Ювентуса Мойзе Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі, на що фанати суперників почали ображати гравця на расистському підґрунті.