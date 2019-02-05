Серія А розгляне питання щодо зменшення кількості команд ліги

Президент Серії А Гаетано Міккіче повідомив, що кількість команд в елітному італійському дивізіоні може бути скорочена до 18.

"У всіх провідних європейських чемпіонатах, за винятком Бундесліги, – по 20 команд. Під час останнього засідання Федерації футболу Італії нам дозволили прийняти рішення про можливе зменшення кількості команд з 20 до 18.

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Ми приймемо рішення на зборах, як тільки обговоримо всі переваги і недоліки. Федерація дала можливість кожній з ліг прийняти рішення про кількість клубів, і це чудово", – сказав Міккіче в ефірі Radio Anch'io Sport.

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