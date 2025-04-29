Вінгер Ювентуса Кенан Їлдіз отримав покарання за вилучення в матчі 34-го туру Серії А з Монцою.

Перед перервою матчу з Монцою Їлдіз вдарив ліктем гравця суперника Б'янко і був вилучений з поля, тим самим підставивши свою команду. Він перепросив партнерів в перерві та після матчу, а також зробив це публічно у своїх соцмережах. "Я хочу пояснити, що цей жест вийшов за рамки моїх справжніх намірів, і не відображає мою природу і мій спосіб сприйняття футболу", – зазначив він.

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Головний тренер Юве Ігор Тудор також розповів, як Їлдіз "ховався під рушником" у роздягальні після гри.

Ліга Серії А вирішила покарати турка двома матчами дискваліфікації. Він пропустить матчі з Болоньєю (4 травня) і Лаціо (10 травня).

Їлдіз вважається в Італії "новим Алексом Дель П'єро". Перед початком цього сезону Ювентус дозволив йому грати у футболці з 10-м номером.

У 46 матчах за Юве цього сезону Кенан забив 8 голів і оформив 5 асистів.

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