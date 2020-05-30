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Серія А планує повернення вболівальників на стадіони – фанати відчують низку обмежень

13:42 104 Читать на русском
Серія А планує повернення вболівальників на стадіони – фанати відчують низку обмежень
Такої картини не буде ще довго / ФК Ювентус

Керівництво італійського футболу починає задумуватися над поверненням фанатів на трибуни.

Кількість хворих на коронавірус в Італії суттєво зменшилася, тому наступним кроком після відновлення Серії А може стати і поетапне повернення вболівальників на трибуни.

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Імовірно, що право відвідувати футбольні матчі першими отримають власники сезонних абонементів. Щоправда, вони не зможуть займати свої звичні місця, позаяк клуби зобов'яжуть розсаджувати вболівальників з дотриманням вимог соціальної дистанції, а заповненою буде максимум третина стадіону, інформує Football Italia.

Також вболівальникам перед входом на арени мірятимуть температуру. Всі присутні на матчах повинні мати захисну маску. Щоправда, навіть приблизний термін повернення фанатів на трибуни наразі не озвучують.

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Італія коронавірус футбольні фанати Серія А
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