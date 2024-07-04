Серія А опублікувала календар на новий сезон: Маліновський розпочне матчем проти чемпіона
Став відомий календар італійської Серії А на сезон 2024/25.
У четвер, 4 липня, Ліга Серії А опублікувала календар на наступний сезон, який був визначений за допомогою жеребкування. Як і сезоном раніше, розклад другого кола не буде являти собою розклад першого кола. Чемпіонат стартує 17 серпня.
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У першому турі Дженоа Руслана Маліновського прийме на своєму полі чемпіона країни Інтер. Мілан зіграє з Торіно, Ювентус – з новачком Серії А Комо, а Аталанта вирушить у гості до Лечче.
1-й тур Серії А:
Дженоа – Інтер
Мілан – Торіно
Ювентус – Комо
Болонья – Удінезе
Лечче – Аталанта
Кальярі – Рома
Лаціо – Венеція
Парма – Фіорентина
Верона – Наполі
Емполі – Монца
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