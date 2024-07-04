У четвер, 4 липня, Ліга Серії А опублікувала календар на наступний сезон, який був визначений за допомогою жеребкування. Як і сезоном раніше, розклад другого кола не буде являти собою розклад першого кола. Чемпіонат стартує 17 серпня.

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У першому турі Дженоа Руслана Маліновського прийме на своєму полі чемпіона країни Інтер. Мілан зіграє з Торіно, Ювентус – з новачком Серії А Комо, а Аталанта вирушить у гості до Лечче.



1-й тур Серії А:

Дженоа – Інтер

Мілан – Торіно

Ювентус – Комо

Болонья – Удінезе

Лечче – Аталанта

Кальярі – Рома

Лаціо – Венеція

Парма – Фіорентина

Верона – Наполі

Емполі – Монца

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