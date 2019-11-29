Серія А оголосила найкращого гравця листопада

Вінгер Кальярі Раджа Наінгголан продовжує демонструвати вражаючий рівень.

31-річний півзахисник міланського Інтера Раджа Наінгголан, який у цьому сезоні на правах оренди виступає у складі Кальярі, став найкращим гравцем італійської першості у листопаді, повідомляє офіційний твіттер Серії А.

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Бельгійський футболіст у цьому місяці взяв участь у трьох матчах, в яких забив два голи і віддав три результативні передачі.

До слова, Кальярі, після 13 турів, посідає четверту сходинку Серії А і лише на два пункти відстає від третього місця.

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