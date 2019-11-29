toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

Серія А оголосила найкращого гравця листопада

18:56 171 Читать на русском
Серія А оголосила найкращого гравця листопада
Раджа Наінгголан / Фото з відкритих джерел

Вінгер Кальярі Раджа Наінгголан продовжує демонструвати вражаючий рівень.

31-річний півзахисник міланського Інтера Раджа Наінгголан, який у цьому сезоні на правах оренди виступає у складі Кальярі, став найкращим гравцем італійської першості у листопаді, повідомляє офіційний твіттер Серії А.

Наінгголан: У збірній курили 6-7 гравців, але ловили лише мене

Бельгійський футболіст у цьому місяці взяв участь у трьох матчах, в яких забив два голи і віддав три результативні передачі.

До слова, Кальярі, після 13 турів, посідає четверту сходинку Серії А і лише на два пункти відстає від третього місця.

"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів

blog_ava
Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду
Теги
Італія Серія А Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Кальярі Кальярі Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Арсенал офіційно звільнив Емері
    Англія — 12:2511050 Арсенал офіційно звільнив Емері
23
год
:
34
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук