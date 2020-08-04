Серія А офіційно визначила дату старту сезону 2020/21

Сезон 2020/21 у Серії А стартує 19 вересня, повідомляє Football Italia.

Манчестер Юнайтед не отримає за Санчеса жодного пенса, але зекономить 60 мільйонів

Фінальний тур натомість відбудеться 23 травня. Після Різдва команди повернуться до змагань 3 січня. Раніше італійські функціонери розглядали варіант зі стартом першості 12 вересня. Однак, вирішили надати командам більше відпочинку, зокрема, зважаючи на участь туринського Ювентуса, міланського Інтера, Аталанти з Бергамо, Наполі та Роми в єврокубках.

Окрім того, 1 вересня в Італії відкриється літнє трансферне вікно. Переходи можна буде оформляти до 5 жовтня.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус