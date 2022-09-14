Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті не зможе бути присутнім на тренерській лаві під час матчу з Міланом.

Про це повідомляє Corriere dello Sport, посилаючись на рішення дисциплінарного комітету Італії. У матчі зі Спецією Спаллетті було вилучено за два попередження, тому він буде змушений пропустити центральний матч 7 туру Серії А.

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Також одноматчеву дискваліфікацію за неналежну поведінку у матчах 6 туру чемпіонату заробили наставники Ювентуса та Лечче – Массіміліано Алегрі та Марко Бароні. Покараний однією грою дискваліфікації був і Сімоне Лор'єрі, помічник Луки Готті зі Спеції.

А ось головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло наговорив гидот на адресу арбітрів на два матчі дискваліфікації.

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