Серія А назвала рейтинг насексуальніших тренерів турніру – екс-наставник Шахтаря потрапив у топ-5
07:30 - Читать на русском
Андреа Пірло лише нещодавно очолив Ювентус, а вже потрапив у цікавий топ.
Італійський сайт JOYClub провів опитування серед поціновувачів Серії А щодо найсексуальнішого тренера місцевої першості.
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Очевидно, перше місце собі забрав епатажний наставник Ювентуса Андреа Пірло, за легенду проголосували 23% респондентів. На другій сходинці розташувався Еусебіо Ді Франческо (Кальярі), а замикає трійку Філіппо Індзагі (Беневенто).
Варто відзначити, що екс-тренер Шахтаря, а нині наставник Роми Паулу Фонсека посів почесну 5-ту сходинку.
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