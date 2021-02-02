Серія А назвала найкращого гравця за підсумками січня
2 лютого 22:06 - Читать на русском
У чемпіонаті Італії підбивають підсумки минулого місяця.
Форвард Дженоа Маттіа Дестро став найкращим гравцем січня у Серії А, повідомляє офіційний сайт асоціації футболістів Італії.
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У минулому місяці 29-річний нападник зіграв у 5-ти матчах, у яких зумів відзначитись 4-ма голами. Загалом у нинішньому сезоні Серії А Дестро провів 16 поєдинків та забив 9 м'ячів.
Після 20-ти турів чемпіонату Італії Дженоа розташувався на 14-й сходинці.
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