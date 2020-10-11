На матчах чемпіонату Італії може ще поменшати вболівальників через збільшення випадків коронавірусу.

Влада Італії розглядає скоротити кількість глядачів на трибунах з 1000 до 500, повідомляє Calciomercato.

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Причиною стало зростання кількості хворих на коронавірус – минулого тижня в Італії було зареєстровано 20 989 випадків COVID-19, що на 54 відсотків більше, ніж за тиждень до цього. Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса вже завтра обговорить можливість скорочення кількості відвідувачів заходів на відкритому повітрі до 500 осіб.

До слова, саме через коронавірус не відбувся скандальний матч Ювентус – Наполі. Неаполітанцям заборонили покидати Неаполь через спалах COVID-19. Таким способом місцева влада регіону Кампанья намагається подолати пандемію. Ювентус, у свою чергу, наполягає на технічній поразці для суперника.

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