Серія А може відновити сезон відкладеними матчами, – GdS

Італійська Серія А розробила план відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20.

Італійська першість може відновитися 13 червня відкладеними матчами 25-го туру, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Це дозволить зрівняти всі команди чемпіонату за кількістю поєдинків – по 26. Після цього 20 червня відбудуться матчі 27-го туру. У четвер цей проект ліга обговорить з міністром спорту Вінченцо Спадафорою.

Якщо ідею Серії А підтримає уряд, то вже 13 червня відбудеться 4 матчі чемпіонату Італії: Інтер – Сампдорія, Аталанта – Сассуоло, Торіно – Парма та Верона – Кальярі.

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