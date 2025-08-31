Серія А, 2-й тур

Інтер – Удінезе – 1:2

Голи: Дюмфріс, 17 – Девіс, 29 (з пенальті), Атта, 40

Лаціо – Верона – 4:0

Голи: Гендузі, 3, Дзакканьї, 10, Кастельянос, 41, Діа, 82

"Ми їдемо на Сан-Сіро за досвідом", – говорив перед грою з Інтером головний тренер Удінезе Коста Руньяїч, натякаючи на те, що великої інтриги в цій зустрічі чекати не варто. Проте "зебри" здивували – вони здобули не просто перемогу, а вольову перемогу.

Ювентус переміг Маліновського і Ко завдяки бунтівнику, Торіно не зміг перепросити за 0:5

Після того, як Дюмфріс реалізував епізод один на один з передачі Тюрама, Удінезе заробив пенальті – все той же нідерландець зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Девіс реалізував 11-метровий. А потім Атта забив завдяки індивідуальній майстерності: він отримав м'яч у центральній зоні чужої половини поля і почав зміщуватись ближче до воріт. Біссек замість того, щоб зустрічати півзахисника Удінезе, весь час п'ятився назад. Опинившись на лінії штрафного майданчика, Атта завдав удару – і забив.

Після перерви Дімарко відправив м'яч у сітку, але Тюрам опинився в офсайді – гол був скасований.

Лаціо дав переконливу відповідь на поразку від Комо в першому турі. Команда Мауріціо Саррі розгромила Верону, забивши їй чотири сухих м'ячі. Що цікаво, всі голи забили різні гравці: Гендузі, Дзакканьї, Кастельянос і Діа. У Таті Кастельяноса, крім голу, є ще й дві гольові передачі.