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Серія А хоче повернути уболівальників на трибуни вже з початку липня

11:10 103 Читать на русском
Серія А хоче повернути уболівальників на трибуни вже з початку липня
Габріеле Гравіна / фото із відкритих джерел

Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна сподівається, що вболівальники невдовзі зможуть відвідувати матчі Серії А.

"Це те, чого я дійсно хочу від щирого серця. Неможливо, щоб на стадіоні, який може вмістити 60 тисяч осіб, не було місця для невеликого відсотка уболівальників з необхідними заходами. Сподіваємося на те, що скоро буде переоцінка, за тиждень до старту ліги.

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Ми відправимо на розгляд нову пропозицію в надії, що правила, які сьогодні викликають занепокоєння в нашому спорті, будуть переглянуті ", – цитує Гравіну AP News.

До слова, напередодні Серія А представила календар на залишок сезону. Чемпіонат відновиться 20 червня грою Торіно – Парма. На першому етапі буде введений ліміт у 300 осіб на стадіоні, включаючи гравців, тренерів, персонал і журналістів. Чиновники хочуть відновити обмежений доступ на арени для уболівальників вже з початку липня.

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