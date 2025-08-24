Серія А, 1-й тур

Кальярі – Фіорентина – 1:1

Голи: Луперто, 90+4 – Мандрагора, 68

Комо – Лаціо – 2:0

Голи: Дувікас, 47, Пас, 73

Форвард Роберто Пікколі не потрапив навіть до заявки Кальярі – саме через підготовку до переходу у Фіорентину. Без нього головному тренеру Фабіо Пізакане довелося випускати в атаці поруч з Бореллі номінального півзахисника Фолоруншо. Але саме єдиний гравець збірної Італії в складі сардів був причетний до єдиного гольового моменту господарів у першому таймі: Фолоруншо замикав навіс з кутового, проте м'яч на лінії воріт був зупинений Госенсом.

Після перерви сарди продовжили створювати моменти біля воріт Де Хеа (іспанський воротар відбив дуже небезпечний удар Лувумбо), однак саме "віола" першою реалізувала свій момент – Мандрагора замкнув навіс Гудмундссона.

Проте втримати перемогу команді Стефано Піолі не вдалося: на 90+4-й хвилині стандарт приніс Кальярі успіх: Луперто замкнув навіс Гаетано.

Трансферні проблеми Лаціо поглибилися, коли Мауріціо Саррі не міг розраховувати на півзахисника Ровеллу з перших хвилин – він повернувся в Ломбардію лише в день гри, оскільки став батьком і їздив до столиці Італії до дружини і новонародженої дитини (зрештою він вийшов на заміну в середині другого тайму). З огляду на дискваліфікацію Романьйолі та недоступність Ісаксена, Патріка і Весіно, назвати склад Лаціо основним було важко.

Обороні римлян вдалося стримати Комо в першому таймі, незважаючи на велику кількість моментів у виконанні Дувікаса, Хесуса Родрігеса і Ніко Паса – господарі володіли м'ячем 70% (!) часу. Але варто було команді Саррі створити на 47-й хвилині свій перший гольовий момент (Канчельєрі пробив у штангу), як Комо відразу ж забив: Дувікас замкнув передачу Паса.

Лаціо ледь не підловив Комо на високій лінії оборони – Кастельянос вийшов один на один мало не з центру поля, але його гол був скасований через офсайд. А вже після цього Ніко Пас забив прямим ударом зі штрафного і остаточно зняв всі питання про переможця.

