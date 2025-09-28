У неділю, 28 вересня, Рома зустрілась з Вероною в межах 5-го туру Серії А. Читайте подробиці про матч Рома – Верона на "Футбол 24".

Серія А, 5-й тур

Рома – Верона – 2:0

Голи: Довбик, 7, Суле, 79

Артем Довбик почав матч з Вероною трохи нервово. У першій же атаці, яку він сам і розігнав, український форвард побоявся завдати удару з середньої дистанції, хоча він напрошувався. Замість цього Артем зробив пас на Пеллегріні.

Довбик забив свій перший гол у сезоні за Рому – ВІДЕО

Однак досить швидко Довбик забив. На сьомій хвилині він замкнув головою навіс Челіка з правого флангу – причому Артем не просто підставив голову під м'яч, а зробив цілеспрямований рух, щоб відправити снаряд під дальню штангу. Цей гол став для нього першим у сезоні.

Трохи пізніше українець міг оформити ще й асист, якби Пеллегріні зіграв трохи спритніше. Лоренцо отримав м'яч на хід, але дозволив гравцеві суперника в останній момент вибити м'яч у себе з-під ніг на кутовий. Так вихід один на один з воротарем не відбувся.

Матч з Вероною став для Роми, мабуть, найгіршим з точки зору гри в обороні. Гості неодноразово розривали захист римлян, а форвард Гіфт Орбан упустив дві чудові можливості забити. У першому випадку господарів врятував Міле Свілар, який відбив м'яч обличчям; у другому випадку Орбан з двох метрів примудрився влучити не у ворота, а в поперечину.

Наприкінці матчу Рома забила другий м'яч не завдяки, а всупереч. Гальярдіні вибив м'яч з-під ніг Коне, але снаряд відскочив прямо до Суле. Так Матіас забив свій перший домашній гол на Олімпіко – раніше він відзначався за "джаллороссі" на цьому стадіоні тільки в гостьовому дербі з Лаціо. На 90+5 хвилині Верона скоротила відставання, але перегляд VAR зіпсував усе. Виявилось, що м'яч залетів у ворота від руки Гіфта Орбана.

