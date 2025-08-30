Серія А, 2-й тур

Болонья – Комо – 1:0

Гол: Орсоліні, 59

Парма – Аталанта – 1:1

Голи: Кутроне, 85 – Пашаліч, 79

Болонья і Комо по-різному розпочали чемпіонат. Команда Фабрегаса в першому турі впевнено здолала Лаціо (2:0), а Болонья мінімально поступилася Ромі (0:1).

Звітний матч команди провели вкрай обережно – було видно, що гравці обох команд дуже боялися помилитися, і врешті у матчі було не так багато моментів. Спроби були, але багато ударів пролітали повз ворота. Треба зазначити, що гра пройшла у дуже інтенсивній боротьбі – показовою є статистика жовтих карток: на двох команди отримали сім "гірчичників". Ініціатива була на боці Комо, які більше володіли м’ячем попри гостьовий статус. Втім, єдиний м’яч забили саме господарі – Ріккардо Орсоліні на 59-й хвилині з передачі Кастро відзначився у воротах Бюте. Цей гол зрештою став вирішальним. Мінімальна перемога Болоньї – 1:0.

Аталанта, яка намагається знайти себе після відходу Гасперіні, хотіла реабілітуватися перемогою над Пармою після невдалого старту чемпіонату – нічиєї в матчі з Пізою (1:1). Парма ж у дебюті чемпіонату без шансів поступилася Ювентусу (0:2). Основні події в матчі розгорнулися у другій половині зустрічі. Спочатку на 79-й хвилині Пашаліч потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок, але вже через дві хвилини Кутроне скористався помилкою Карнесеккі й зрівняв рахунок. У підсумку – бойова нічия 1:1.

