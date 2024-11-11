Після 12 турів Наполі залишився одноосібним лідером Серії А. Навіть нічия з Інтером цьому не завадила. Однак такий результат матчу між лідерами призвів до того, що вгорі турнірної таблиці дуже висока щільність – від першого до шостого місця відстань становить лише два очки. Щось подібне спостерігаємо і внизу – там від останнього до 15-го місця все ті ж два очки.

Наполі відстояв нічию з Інтером і повернув лідерство – Мерет рятував, Хакан поклав шедевр, але вперше не забив пенальті

Мілан та Рому продовжує лихоманити. "Россонері" не змогли втримати перемогу й зіграли внічию з Кальярі, тому вже перебувають поза зоною єврокубків. "Вовки" взагалі знову програли, цього разу Болоньї. Після гри клуб оголосив про відставку Івана Юріча, він покинув команду на дванадцятому місці.