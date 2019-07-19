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Сері, яким цікавилась Барселона, перебрався в Галатасарай

09:53 460 Читать на русском
Сері, яким цікавилась Барселона, перебрався в Галатасарай
Жан-Мішель Сері (по центру) / ФК Галатасарай

Галатасарай оголосив про оренду хавбека Фулхема Жана-Мішеля Сері. Угода розрахована на сезон 2019/20.

Півзахисник Фулхема Жан-Мішель Сері перебрався в Туреччину та проведе наступний рік у складі Галатасараю. Стамбульський клуб орендував 28-річного француза на сезон 2019/20, інформує офіційний сайт Фулхема.

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Також чемпіон Туреччини отримав право викупу Сері наступного літа за 18 млн євро, а за річну оренду Фулхем отримає 1,5 млн євро. Сам француз заробить у Стамбулі близько 3 млн євро.

Нагадаємо, сезон 2018/19 Фулхем завершив на 19-й позиції АПЛ та вилетів у Чемпіоншип. Що стосується Сері, то колишня трансферна ціль Барселони, Челсі, Манчестер Сіті та інших грандів перебрався у Лондон влітку 2018 року. Провів 34 матчі у всіх турнірах та забив 1 гол, а його контракт з "коттеджерами" чинний до літа 2022 року.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Чемпіоншип Жан-Мішель Сері Жан-Мішель Сері Фулхем Фулхем Галатасарай Галатасарай Туреччина
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