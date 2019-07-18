Сері може піти в оренду в Галатасарай – минулоріч ним цікавилася Барселона

Півзахисник лондонського Фулхема Жан-Мішель Сері потрапив до сфери зацікавлень турецького Галатасарая.

Івуарієць готовий покинути Альбіон лише за рік після переїзду до Прем'єр-ліги, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, на Сері претендують мінімум 2 клуби. Один із них – Галатасарай. Пізніше стамбульці підтвердили, що цікавлять хавбеком і розпочали перемовини з босами Фулхема щодо переходу 27-річного гравця.

У сезоні 2018/19 Жан-Мішель Сері провів 32 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. Проте, цього виявилося недостатньо для збереження для Фулхема прописки в еліті.

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