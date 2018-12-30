Серхіо Рамос жодного разу не був вилучений у 2018 році – такого не було 3 роки

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, на диво, дисципліновано провів рік, що минає. Іспанець не отримав жодної червоної картки впродовж календарного року.

32-річний оборонець провів увесь рік без вилучень у складі Реала та збірної Іспанії, повідомляє ESPN FC.

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Такого із Серхіо Рамосом не траплялося ще з 2015 року. Досвідчений іспанський захисник вважається одним із найбільших футбольних грубіянів. Упродовж ігрової кар'єри його 24 рази вилучали, а також Рамос є рекордсменом Ла Ліги за кількістю отриманих карток – 173, із яких 19 – червоні.

У 2018 році в пасиві Серхіо Рамоса лише 13 попереджень у складі Реала, а також 2 жовті картки в матчах за "Фурію роху".