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Серхіо Рамос уник серйозної травми – вимушений відпочинок капітана Реала не затягнеться

21:02 - Читать на русском
Серхіо Рамос уник серйозної травми – вимушений відпочинок капітана Реала не затягнеться
Серхіо Рамос / EFE

Ушкодження оборонця мадридського Реала Серхіо Рамоса, отримане ним у поєдинку 30-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада, виявилося несерйозним.

Капітан "вершкових" пропустить лише матч проти Мальорки в 31-му турі, повідомляє AS.

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Медики мадридців виявили в Серхіо Рамоса лише забій коліна. У понеділок лідер оборони відчував дискомфорт. Тренерський штаб Реала вирішив надати Серхіо Рамосу відпочинок з огляду на щільний графік змагань. Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан запланував, що в суботньому поєдинку проти Еспаньйола центрбек вийде в старті.

У нинішньому сезоні Серхіо Рамос провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

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Іспанія Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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