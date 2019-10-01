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Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса

20:05 521 Читать на русском
Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса
Серхіо Рамос / EFE

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос підкорив чергову висоту в Лізі чемпіонів.

56’ Серхіо Рамос
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос

Досвідчений оборонець вийшов у старті "вершкових" на матч 2-го туру групового етапу ЛЧ проти Брюгге. Цей матч став 120-м для Рамоса в рамках турніру, повідомляє Squawka Football.

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За цим показником 33-річний іспанець зрівнявся із іншим легендарним захисником Реала Роберто Карлосом. Позначка в 120 матчів є найвищою для оборонців, які виступали в Лізі чемпіонів. Крім того, Серхіо Рамос піднявся на 13-те місце в списку гвардійців ЛЧ.

Відзначимо, що матч Реал Мадрид – Брюгге відбувається у ці хвилини в іспанській столиці.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Рекорди Роберто Карлос
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