Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос підкорив чергову висоту в Лізі чемпіонів.
Досвідчений оборонець вийшов у старті "вершкових" на матч 2-го туру групового етапу ЛЧ проти Брюгге. Цей матч став 120-м для Рамоса в рамках турніру, повідомляє Squawka Football.
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За цим показником 33-річний іспанець зрівнявся із іншим легендарним захисником Реала Роберто Карлосом. Позначка в 120 матчів є найвищою для оборонців, які виступали в Лізі чемпіонів. Крім того, Серхіо Рамос піднявся на 13-те місце в списку гвардійців ЛЧ.
Відзначимо, що матч Реал Мадрид – Брюгге відбувається у ці хвилини в іспанській столиці.
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