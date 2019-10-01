Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос підкорив чергову висоту в Лізі чемпіонів.

Досвідчений оборонець вийшов у старті "вершкових" на матч 2-го туру групового етапу ЛЧ проти Брюгге. Цей матч став 120-м для Рамоса в рамках турніру, повідомляє Squawka Football.

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За цим показником 33-річний іспанець зрівнявся із іншим легендарним захисником Реала Роберто Карлосом. Позначка в 120 матчів є найвищою для оборонців, які виступали в Лізі чемпіонів. Крім того, Серхіо Рамос піднявся на 13-те місце в списку гвардійців ЛЧ.

Відзначимо, що матч Реал Мадрид – Брюгге відбувається у ці хвилини в іспанській столиці.

Sergio Ramos is making his 120th appearance for Real Madrid in the Champions League.



He equals Roberto Carlos' record of most appearances by a defender. pic.twitter.com/qD7qEM3Ewy — Squawka Football (@Squawka) October 1, 2019

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