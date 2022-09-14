Ветеран іспанського футболу, який провів свій останній матч за збірну 31 березня 2021 року, може знову одягнути футболку "фурії рохи".

Через півтора роки після свого останнього виступу за збірну Іспанії центральний захисник ПСЖ Серхіо Рамос опиняється в попередньому списку Луїса Енріке для матчів зі збірними Швейцарії та Португалії в рамках Ліги націй. Про це повідомляє Marca.

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Головний тренер "фурії рохи" був змушений звернути увагу на Рамоса через травми та нестабільну гру інших центральних захисників у своїх клубах.

Нинішнього сезону 36-річний іспанець провів за ПСЖ 10 матчів. Він повернув собі статус основного гравця після того, як новий наставник парижан Крістоф Галтьє вселив у Рамоса впевненість.

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