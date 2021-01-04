Керівництво мадридського Реала прагне втримати в команді капітана Серхіо Рамоса, але на своїх умовах.

Ветеран отримав дві пропозиції від менеджменту "вершкових", стверджує El Chiringuito TV.

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Серхіо Рамос може продовжити контракт із мадридцями на 1 рік зі збереженням нинішнього рівня зарплати. Альтернатива – 2-річний контракт, але оклад оборонця зменшиться на 10 %. Чинна угода Серхіо Рамоса з Реалом завершує дію влітку 2021-го. Досвідчений центрбек вже може вести перемовини з клубами, зацікавленими в його підписанні.

У нинішньому сезоні Серхіо Рамос провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. За "вершкових" іспанець виступає з 2005 року.

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