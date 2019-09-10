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Серхіо Рамос назвав гравця, який заслуговує на "Золотий м'яч"

18:51 665 Читать на русском
Серхіо Рамос назвав гравця, який заслуговує на "Золотий м'яч"
Серхіо Рамос / Reuters

Капітан мадридського Реала поділився думкою щодо цьогорічних претендентів на головну індивідуальну нагороду.

"Якщо ван Дейк отримає "Золотий м'яч", то це буде заслужено. Він прекрасний захисник.

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Гравцеві оборони складніше отримати цю нагороду. Але, здається, зараз боротьба за приз ведеться вже не тільки між Мессі і Кріштіану. Схоже, у інших з'являється шанс", – наводить слова Рамоса Marca.

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Нагадаємо, кількома тижнями раніше саме Вірджил ван Дейк здобув нагороду найкращого гравця сезону від УЄФА.

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Теги
Англія Іспанія Золотий м'яч Серхіо Рамос Серхіо Рамос Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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