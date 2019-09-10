Серхіо Рамос назвав гравця, який заслуговує на "Золотий м'яч"

Капітан мадридського Реала поділився думкою щодо цьогорічних претендентів на головну індивідуальну нагороду.

"Якщо ван Дейк отримає "Золотий м'яч", то це буде заслужено. Він прекрасний захисник.

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Гравцеві оборони складніше отримати цю нагороду. Але, здається, зараз боротьба за приз ведеться вже не тільки між Мессі і Кріштіану. Схоже, у інших з'являється шанс", – наводить слова Рамоса Marca.

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Нагадаємо, кількома тижнями раніше саме Вірджил ван Дейк здобув нагороду найкращого гравця сезону від УЄФА.