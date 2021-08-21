Прихід Анчелотті у Реал міг стати останнім шансом для Серхіо Рамоса залишитись у Мадриді, повідомляє Marca.

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У італійця залишився міцний зв'язок із оборонцем та з Кріштіану Роналду, якого почали сватати у Реал цього літа. Щодо Рамоса, то Серхіо телефонував Анчелотті після його повернення в Мадрид та попросив Карло переконати Флорентіно Переса підписати нову угоду з оборонцем. Втім, наставник дав зрозуміти, що не в силах допомогти в цьому питанні.

Нагадаємо, Рамос приєднався до ПСЖ на правах вільного агента. Також клуб підписав Мессі, Вейналдума, Доннарумму та Хакімі.

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