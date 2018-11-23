Серхіо Рамос двічі порушив антидопінгові норми, одного разу – в фіналі Ліги чемпіонів, – Football Leaks

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос підозрюється у порушенні антидопінгових правил УЄФА.

32-річний центрбек "вершкових" двічі порушив антидопінгові правила. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на розслідування Football Leaks.

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За інформацією із анонімних джерел, мова йде про два різних випадки порушення Серхіо Рамосом вимог УЄФА щодо вживання допінгу. Один із цих інцидентів трапився після фіналу Ліги чемпіонів 2016/17, у якому мадридський Реал здолав туринський Ювентус (4:1). У сечі іспанця виявили заборонений препарат, але УЄФА вирішила не робити цю інформацію публічною.

Натомість член антидопінгового комітету зв'язався з "вершковими" для отримання пояснень. Лікар мадридців повідомив, що випадково дав препарат Рамосу. Цього пояснення представникам УЄФА виявилося достатньо і покарання уникли і медик, і сам оборонець.

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