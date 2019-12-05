Серхіо продовжив контракт з Вальядолідом – Лунін не зіграв при ньому жодної хвилини

Іспанський футбольний клуб Вальядолід пролонгував угоду зі своїм керманичем ще на два роки.

Головний тренер іспанського клубу Вальядолід Серхіо Гонсалес продовжив контракт зі своїм клубом до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу. 43-річний фахівець розпочав свою тренерську діяльність у 2013 році з командою Еспаньйол Б, а згодом встиг попрацювати і з дорослою командою.

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Вальядолід Гонсалес очолив у квітні 2018 року і вивів його у Ла Лігу. 19 вересня 2018 року він продовжив угоду про співпрацю до 2020 року. А сьогодні, 5 грудня, пролонгував її ще на два роки.

Нагадаємо, у поточному сезоні Вальядолід у чемпіонаті Іспанії посідає чотирнадцяту сходинку, набравши сімнадцять очок. Українець Андрій Лунін поки не зіграв за свій клуб жодної хвилини.

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