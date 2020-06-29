Серхі Роберто повернувся до тренувань Барселони

Універсал іспанської Барселони Серхі Роберто відновив роботу в загальній групі гравців команди.

Фланговий виконавець займається без обмежень із першою командою "блаугранас", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серхі Роберто відновився після ушкодження. Універсал Барси готується до надважливого поєдинку 33-го туру проти мадридського Атлетіко. Через травму ребер він пропустив матчі каталонців проти Севільї, Атлетіка та Сельти.

У нинішньому сезоні Серхі Роберто провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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