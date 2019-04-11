Сергійчук: Швед проводить дуже хороший сезон

Форвард Десни Михайло Сергійчук розповів про підготовку до матчу 24-го туру чемпіонату України з Карпатами.

"Для мене особисто ця зустріч принциповою не буде. Звичайно, був період, який я провів у Карпатах, і то був досить гарний час для мене – моя перша команда у Прем’єр-лізі. Так, будуть приємні спогади, але для мене – це звичайна гра.

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Звичайно для Львова Кубок є, мабуть, основним завданням, враховуючи їхню історію. Не знаю як позначиться поразка від Інгульця – це буде залежати від гравців та тренера. Від того як вони налаштуються на гру.

Швед проводить дуже хороший сезон. Я за нього радий. Нехай продовжує у тому ж дусі. Всього йому тільки найкращого", – цитує Сергійчука прес-служба Десни.

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Нагадаємо, Сергійчук виступав за Карпати з 2014 по 2016 роки, зігравши за львівський клуб 21 матч та записавши у свій актив один гол.