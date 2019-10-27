Сергійчук розповів про різницю між чемпіонатом Латвії та УПЛ

Форвард Вентспілса Михайло Сергійчук розповів про свої виступи в чемпіонаті Латвії.

"Рівень чемпіонатів різний. Припустимо, якщо взяти лідерів Першої ліги чемпіонату України, то в Латвії вони боролися б за чемпіонство. Все тому, що тут дуже відкритий футбол. Уже до середини другого тайму п'ять гравців в обороні і п'ять в атаці. Виходять розриви між лініями. В Україні в цьому плані більше дисципліни, порядку і компактності.

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Хотілося поборотись за титул, але судячи з того, як розвивалася ситуація, зараз нашим завданням є боротьба за третє місце, яке дає право знову зіграти в кваліфікації Ліги Європи. До фінішу чемпіонату три тури, наша команда випереджає Спартак з Юрмали на шість очок, але у конкурента матч в запасі. Все в наших руках, вірю, що хлопці зможуть завоювати бронзові медалі.

Моя травма? На жаль, в цьому році на полі вже не з'явлюсь, зараз проходжу реабілітацію. Хочу швидше повернутись до гри та знову забивати голи", – поділився Сергійчук в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Сергійчук перебрався до Вентспілса влітку 2019 року, провівши 6 матчів у кваліфікації Ліги Європи та відзначившись 2 голами та асистом перед важкою травмою.

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