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Сергійчук покинув Ворсклу, – ЗМІ

10:08 406 Читать на русском
Сергійчук покинув Ворсклу, – ЗМІ
Михайло Сергійчук / Соцмережі

Полтавська команда вирішила не продовжувати співпрацю з 27-річним форвардом.

У нападника завершився контракт з Ворсклою і полтавська команда вирішила не пропонувати футболістові нову угоду, повідомляє Footboom.

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У цьому сезоні Сергійчук зіграв за полтавців 15 матчів (14 разів виходив на заміну), не відзначившись при цьому результативними діями. Нападник нещодавно розповів, що у нього вже є варіанти для продовження кар'єри.

До слова, Сергійчук приєднався до Ворскли навесні цього року.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Ворскла Ворскла
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