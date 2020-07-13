Сергійчук назвав важливу перевагу чемпіонату Латвії над УПЛ

Український екс-форвард Вентспілса Михайло Сергійчук озвучив, чим чемпіонат Латвії кращий за УПЛ.

"Рівень Вірсліги нижче, ніж в Україні. Це однозначно. Однак там є певні плюси. Наприклад, під час матчів дуже багато скаутів відвідують матчі чемпіонату, і стежать за гравцями, тому звідти простіше поїхати в хорошу команду, ніж з українського клубу.

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Рига дійсно хороша команда. Вони чемпіони повністю по праву: і за підбором футболістів, і за рівнем умов в команді, і за якістю гри. Все на хорошому рівні. Що стосується місця, то, напевно, визначив би їх десь в середину УПЛ. Щодо Вентспілса, то важко сказати. Напевно, розподілив би їх до Першої ліги", – розповів Сергійчук в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Михайло став вільним агентом в січні 2020 року. Українець за половину сезону провів 16 поєдинків у складі Вентспілса, записавши до свого активу 4 голи та асист в усіх турнірах.

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