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Сергійчук на власному прикладі застеріг українських гравців від переходу в європейські клуби

06:30 - Читать на русском
Сергійчук на власному прикладі застеріг українських гравців від переходу в європейські клуби
Михайло Сергійчук в оточенні одноклубників / фото: ФК Вентспілс

Колишній форвард Вентспілса Михайло Сергійчук зізнався, з якими проблемами зіштовхнувся у латвійському клубі.

"У Вентспілсі основна зарплата футболістів йде в конвертах, тому будь-яким чином відсудити її не вийде. Знаю, що там йдуть серйозні перевірки з податкової, навіть обшуки у футболістів проводять. Ще невідомо, чим закінчиться ця історія для клуба.

"Зі мною хотіли розірвати контракт за кілька годин після перелому", – Сергійчук розповів про важкі часи у Вентспілсі

Але, що можу сказати точно, йти в такий клуб як в Вентспілс на неофіційних умовах – ніколи не варто. Сподіваюся, мій урок стане прикладом комусь", – поділився Сергійчук в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Михайло став вільним агентом в січні 2020 року. Українець за половину сезону провів 16 поєдинків у складі Вентспілса, записавши до свого активу 4 голи та асист в усіх турнірах.

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