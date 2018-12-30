Сергійчук: Мій контракт з Ворсклою завершується, є деякі пропозиції

Нападник Ворскли Михайло Сергійчук зізнався, що може покинути клуб, позаяк 31 грудня у форварда завершується контракт.

"Мій контракт з Ворсклою діє ще один день, в Новий рік я входжу в статусі вільного агента. Я ні з ким не розмовляв з приводу продовження або непродовження угоди.

Ми зіграли останній матч року в Португалії, після чого роз'їхалися по домівках. Тому ні з ким я не говорив. Чи хочу я залишитися у Ворсклі? Якщо залишатися, то потрібно обговорити деякі питання, після чого вже приймати рішення.

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Цей рік, який я тут провів, містив багато хорошого, складно забути ці моменти. Бронзові медалі, які ми здобули, участь в груповому етапі Ліги Європи. Плюс, у нас тут народився син, тому для нас Полтава стала дуже теплим містом. Пропозиції? Є розмови, але поки що конкретики немає. Розглядаємо, які варіанти є. Поки що не все влаштовує, що пропонують. Почекаємо, є час прийняти рішення. Зараз всі відпочивають", – цитує Сергійчука Footboom.

Сергійчук приєднався до Ворскли навесні цього року. В активі 27-річного форварда 3 голи за полтавський клуб.

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