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Сергійчук: Бажаю Ворсклі розвиватися і рухатися вперед

21:09 19 Читать на русском
Сергійчук: Бажаю Ворсклі розвиватися і рухатися вперед
Михайло Сергійчук / Фото: соцмережі

Екс-нападник Ворскли побажав полтавчанам всього найкращого після свого відходу.

"Хочу сказати велике спасибі Ворсклі. Багато хорошого було пережито разом за цей рік, ми вибороли бронзу, гідно виступили в Лізі Європи.

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Бажаю команді розвиватися і рухатися вперед, а вболівальникам – підтримувати команду", – написав Сергічук у своєму Instagram.

У цьому сезоні Сергійчук зіграв за полтавців 15 матчів (14 разів виходив на заміну), не відзначившись при цьому результативними діями.

Теги
Ворскла Ворскла Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук
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