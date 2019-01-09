Сергійчук: Бажаю Ворсклі розвиватися і рухатися вперед

Екс-нападник Ворскли побажав полтавчанам всього найкращого після свого відходу.

"Хочу сказати велике спасибі Ворсклі. Багато хорошого було пережито разом за цей рік, ми вибороли бронзу, гідно виступили в Лізі Європи.

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Бажаю команді розвиватися і рухатися вперед, а вболівальникам – підтримувати команду", – написав Сергічук у своєму Instagram.

У цьому сезоні Сергійчук зіграв за полтавців 15 матчів (14 разів виходив на заміну), не відзначившись при цьому результативними діями.