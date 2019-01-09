Сергійчук: Бажаю Ворсклі розвиватися і рухатися вперед

Англія — 21:00 66
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Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: Зінченко розпочне матч у стартовому складі
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Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в ІталіїІталія — 16:55 3153
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Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 рокиНімеччина — 16:44 580
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Шахтар підпише Соломона – делегати клубу вже прибули в Тель-АвівУкраїна — 16:32 862
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Генератор нових іменОвертайм — 15:00 1722
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