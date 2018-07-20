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Сидорчук зустрінеться з уболівальниками

14:48 229 Читать на русском
Сидорчук зустрінеться з уболівальниками
Сергій Сидорчук / Футбол 24

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук проведе зустріч з уболівальниками у ТРЦ Караван.

22 липня в приміщенні торговельно-розважального центру Караван Сергій Сидорчук проведе зустріч із уболівальниками. Під час зустрічі відбудуться розіграші призів, вручення подарунків, проведення вікторини, а також автограф-сесія гравця.

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Сергій Сидорчук поспілкується з аудиторією, дасть відповідь на запитання уболівальників. Всі присутні отримають змогу сфотографуватися з Сергієм, і ніхто не залишиться без сувеніру. Початок події о 12:00.

Адреса: м. Київ вул. Лугова, 12, ТРЦ Караван.

Сидорчук підписав новий контракт з Динамо

Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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