Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров повернувся в Динамо. Щоправда, лише у статусі гостя на тренуванні.

У вівторок Сергій Станіславович відвідав матч першого туру ЛЧ Шахтар – Порту (1:3) і разом із "гірниками" полетів із Гамбурга в Жешув. Головний тренер національної збірної вже перебуває в Києві.

Сьогодні, 21 вересня, Сергій Ребров завітав на тренування Динамо і поспілкувався з Мірчею Луческу, Олегом Гусєвим та іншими представниками тренерського штабу. Про візит зіркового гостя повідомив київський клуб на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото та відео.

Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ

Як відомо, Ребров був головним тренером Динамо з 2014-го (спочатку як виконувач обов'язків) до 2017-го. Під його керівництвом Динамо двічі стало чемпіоном України.

Нагадаємо, на вересневі матчі збірної України у відборі на Євро-2024 Сергій Станіславович викликав низку представників Динамо. У національну команду їздили Георгій Бущан, Денис Попов, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Владислав Ванат і Олександр Караваєв (замінив травмованого Олександра Тимчика). Микола Шапаренко теж отримав виклик, але травмувався і не зіграв за збірну.

Наступний матч в УПЛ підопічні Мірчі зігрють у суботу, 23 вересня. Поєдинок Динамо – ЛНЗ стартує о 13:00.

Шахтар звикає до Гамбурга: Ребров і Шмейхель побачили фіаско, розсудливий Пятов, вулички з патріотами – наш репортаж