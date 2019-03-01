Сергій Кравченко оцінив шанси киян на прохід Челсі

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився очікуваннями від матчу Динамо проти Челсі у Лізі Європи.

"Тут двох думок бути не може: Челсі – явний фаворит цього протистояння. Але шанси є завжди, і у Динамо вони теж будуть. Не так багато, все ж Челсі – це Челсі, але будуть.

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Лондонці стали діяти набагато надійніше в обороні. Видно, що Мауріціо Саррі трохи перебудував гру команди, яка не пропускає вже в трьох матчах поспіль. Так що ніякої кризи у неї немає.

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Яка може бути криза, коли Челсі обігрує Тоттенхем в його оптимальному складі з рахунком 2:0 і, по суті, на рівних діє 120 хвилин проти Манчестер Сіті в фіналі Кубка англійської ліги", – цитує Кравченка "Команда №1".