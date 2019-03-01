toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КАРПАТИ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сергій Кравченко оцінив шанси киян на прохід Челсі

22:16 751 Читать на русском
Сергій Кравченко оцінив шанси киян на прохід Челсі
Сергій Кравченко / Фото: соцмережі

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився очікуваннями від матчу Динамо проти Челсі у Лізі Європи.

"Тут двох думок бути не може: Челсі – явний фаворит цього протистояння. Але шанси є завжди, і у Динамо вони теж будуть. Не так багато, все ж Челсі – це Челсі, але будуть.

Буяльський: Гравцям Динамо буде цікаво перевірити себе на фоні Челсі

Лондонці стали діяти набагато надійніше в обороні. Видно, що Мауріціо Саррі трохи перебудував гру команди, яка не пропускає вже в трьох матчах поспіль. Так що ніякої кризи у неї немає.

Челсі – Динамо: матч пройде з вболівальниками – УЄФА оголосив вердикт

Яка може бути криза, коли Челсі обігрує Тоттенхем в його оптимальному складі з рахунком 2:0 і, по суті, на рівних діє 120 хвилин проти Манчестер Сіті в фіналі Кубка англійської ліги", – цитує Кравченка "Команда №1".

Теги
Сергій Кравченко Сергій Кравченко Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коваль встановив рекорд у Саудівській Аравії
    Світ — 22:42802 Коваль встановив рекорд у Саудівській Аравії
22
год
:
38
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук